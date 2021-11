Il Tri-Angolo di Fabio Mengozzi: Il pianoforte a gatti

Undicesimo appuntamento del 2021 con la rubrica mensile che arricchisce le proposte per i lettori di Atnews.it.

Il pianoforte a gatti

Immaginate un musicista seduto dinanzi ad un pianoforte: il busto ben posizionato al centro della tastiera, le mani adagiate sui tasti bianchi e neri, dal volto traspare tutta la concentrazione necessaria a dare avvio al concerto. Tuttavia il pianoforte in questione è dotato di una meccanica piuttosto anomala: non sono i martelletti a percuotere le corde bensì all’interno dello strumento si trovano disposti una decina di gatti. Premendo i tasti il meccanismo azionato va a percuotere le code dei poveri animali che emettono un miagolio: i gatti, disposti in base al proprio registro vocale, fungono da cordiera dello strumento.

Se siete rimasti inorriditi da questo racconto, diciamo subito che quello appena descritto è ovviamente uno strumento di fantasia, menzionato per la prima volta da Athanasius Kircher, filosofo tedesco e celebre traduttore di geroglifici vissuto nel XVII secolo, che avrebbe inventato questo strano strumento nella convinzione di poter guarire un re sfruttando i suoni prodotti dai felini. Del resto è noto l’atteggiamento superstizioso nei confronti del gatto in epoca medioevale: il più docile felino passò dall’adorazione riservatagli dagli Egizi all’attribuzione di qualità demoniache.

Anche se – fortunatamente – il pianoforte a gatti non è mai esistito, penso che sarebbe bene imparare a conoscere ed apprezzare la varietà timbrica e le sfumature di altezze insite nei miagolii dei gatti, caratteristiche che dipendono da fattori quali la razza, l’età e l’esemplare. Potremmo infatti rimanere piacevolmente stupiti dai suoni che i nostri amici quattro zampe sono in grado di emettere, in una sorta di curioso linguaggio felino.

Fabio Mengozzi

“Il Tri-angolo di Mengozzi” prende spunto da un intervento sul nostro quotidiano del musicista astigiano di fama internazionale Fabio Mengozzi, compositore, pianista, direttore d’orchestra e docente di musica, in seguito ai fatti di Corinaldo (clicca QUI).

L’obiettivo della rubrica è quello, sempre nel massimo rispetto delle scelte musicali di tutti, di fornire con nozioni semplici un punto di vista alternativo da quello che offrono ogni giorno i media, di educare ed indirizzare i giovani alla musica profonda, spirituale, in modo da ampliare le possibilità di scelta nell’ascolto della musica.