Il Tri-Angolo di Fabio Mengozzi: Carnevale in musica

Carnevale in musica

Numerosi sono i compositori che hanno tratto ispirazione dal Carnevale. Fra questi Niccolò Paganini, autore delle variazioni op.10 “Il Carnevale di Venezia” e Robert Schumann che tra il 1834 ed il 1835 compose “Carnaval”, una serie di 22 brani pianistici in cui prendono vita alcune tra le più popolari maschere come Arlecchino, Pierrot, Pantalone, Colombina, accostati però ad altre figure come l’innamorata e futura moglie Clara Wieck, i compositori Chopin e Paganini, sino alla autorappresentazione che il compositore ha fatto di sé stesso.

Un altro titolo che fa riferimento al Carnevale è “Le carneval romain”, nota ouverture orchestrale del compositore francese Hector Berlioz.

Del 1886 è invece “Il Carnevale degli animali” di Camille Saint-Saëns, opera in cui, anziché le figure tipiche del Carnevale, compaiono rappresentati con sarcasmo animali e persino la caricatura dei pianisti, equiparati a una fra le tante specie animali.

Fabio Mengozzi

“Il Tri-angolo di Mengozzi” prende spunto da un intervento sul nostro quotidiano del musicista astigiano di fama internazionale Fabio Mengozzi, compositore, pianista, direttore d’orchestra e docente di musica, in seguito ai fatti di Corinaldo (clicca QUI).

L’obiettivo della rubrica è quello, sempre nel massimo rispetto delle scelte musicali di tutti, di fornire con nozioni semplici un punto di vista alternativo da quello che offrono ogni giorno i media, di educare ed indirizzare i giovani alla musica profonda, spirituale, in modo da ampliare le possibilità di scelta nell’ascolto della musica.