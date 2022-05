Il Tri-Angolo di Fabio Mengozzi: Lo storno di Mozart

Terzo appuntamento del 2022 con la rubrica mensile che arricchisce le proposte per i lettori di Atnews.it.

LO STORNO DI MOZART

Il nome Mozart non necessita di presentazioni. Sappiamo che fu un bambino prodigio dotato di qualità eccezionali e uno fra i primi artisti a tentare la via della libera professione, ma soprattutto un uomo capace con la sua musica di sfiorare le vette della grazia celestiale e al tempo stesso catapultare l’ascoltatore nei selciati dell’ironia e dell’ingenuo candore. Il tutto contrassegnato da una cifra stilistica: la disarmante perfezione. Fiumi d’inchiostro sono stati versati per descriverne la vita, lo straordinario ingegno, tentare di risolvere gli enigmi e in particolare il mistero legato alla morte avvenuta a soli trentacinque anni e quel Requiem lasciato incompiuto. Sappiamo anche che il suo corpo fu gettato in una fossa comune.

Ma esiste un aneddoto riguardante il celebre salisburghese che forse non tutti conoscono. Mozart infatti convisse per tre anni con uno storno domestico. Narrano i biografi che alla morte dell’amato animale il grande compositore ne organizzò il funerale, con tanto di lapide, scrivendone l’epitaffio.

Abbiamo molto da imparare dalla sensibilità dei grandi artisti e molto possono aiutarci le loro note,

Fabio Mengozzi

“Il Tri-angolo di Mengozzi” prende spunto da un intervento sul nostro quotidiano del musicista astigiano di fama internazionale Fabio Mengozzi, compositore, pianista, direttore d’orchestra e docente di musica, in seguito ai fatti di Corinaldo (clicca QUI).

L’obiettivo della rubrica è quello, sempre nel massimo rispetto delle scelte musicali di tutti, di fornire con nozioni semplici un punto di vista alternativo da quello che offrono ogni giorno i media, di educare ed indirizzare i giovani alla musica profonda, spirituale, in modo da ampliare le possibilità di scelta nell’ascolto della musica.