Il Tri-Angolo di Fabio Mengozzi: L’organo marino di Zara

Terzo appuntamento del 2022 con la rubrica mensile che arricchisce le proposte per i lettori di Atnews.it.

L’organo marino di Zara

Nel corso della storia molti sono stati i compositori che hanno tratto ispirazione dall’elemento acquatico, consegnandoci capolavori musicali. A questo proposito sarà sufficiente menzionare giganti quali Liszt, Debussy e Ravel. Ma il connubio tra le arti e l’acqua non si è limitato al campo della composizione musicale. È questo il caso dell’architetto Nikola Bašić, che nel 2005 ha saputo ideare qualcosa di davvero curioso: sulla banchina che circonda il centro storico di Zara, in Croazia, egli ha infatti realizzato un gigantesco organo marino, vale a dire uno strumento musicale che viene suonato dalle onde del mare. Quando le onde si infrangono sui tubi in polietilene situati sotto la gradinata in marmo, il suono viene generato grazie a 35 canne di diverse dimensioni e forma e dalla cassa di risonanza. Si tratta di un’armonia mutevole, determinata dalle variazioni del moto ondoso, un vero e proprio concerto della natura.

Nonostante preesistessero a quello di Zara altri organi marini (a San Francisco e a Blackpool), l’invenzione croata, che è anche stata premiata, rappresenta sicuramente una suggestiva attrazione turistica oltre che un utile intervento di riqualificazione dell’area.

Fabio Mengozzi

“Il Tri-angolo di Mengozzi” prende spunto da un intervento sul nostro quotidiano del musicista astigiano di fama internazionale Fabio Mengozzi, compositore, pianista, direttore d’orchestra e docente di musica, in seguito ai fatti di Corinaldo (clicca QUI).

L’obiettivo della rubrica è quello, sempre nel massimo rispetto delle scelte musicali di tutti, di fornire con nozioni semplici un punto di vista alternativo da quello che offrono ogni giorno i media, di educare ed indirizzare i giovani alla musica profonda, spirituale, in modo da ampliare le possibilità di scelta nell’ascolto della musica.