Il Tri-Angolo di Fabio Mengozzi: I consigli di Robert Schumann

Decimo appuntamento del 2022 con la rubrica mensile che arricchisce le proposte per i lettori di Atnews.it.

I consigli di Robert Schumann

Robert Schumann è stato uno dei più significativi esponenti del Romanticismo musicale. Poeta del pianoforte, autore di quattro sinfonie, concerti, Lieder e brani cameristici, fu anche critico musicale. La sua prolifica vena artistica lo portò inoltre ad interessarsi alla didattica pianistica, componendo brani dedicati all’infanzia ed alla fanciullezza come “Album für die Jugend” (“Album per la gioventù) e “Kinderszenen” (“Scene infantili”). Un artista a tutto campo capace di sfiorare le più elevate vette spirituali senza sottrarsi dall’offrire un contributo pedagogico, una mano tesa ai musicisti in erba ed alle future generazioni.

In questa prospettiva si collocano i suoi “Consigli ai giovani musicisti, o regole di vita musicale”, un compendio di aforismi e suggerimenti rivolti agli apprendisti musicisti. In quelle pagine Schumann elogia il valore formativo di esperienze quali il canto e lo studio dell’armonia, invita a diffidare dal coltivare le mode, esorta ad amare il proprio strumento senza però ritenerlo superiore agli altri. Rammenta inoltre che “non si finisce mai di imparare” e che il primo impatto di un brano non sempre è sufficiente al formarsi una idea completa.

Se solo riuscissimo a convertire nella pratica un decimo di questi saggi e purissimi consigli, potremmo ben sperare per il futuro della musica.

Fabio Mengozzi

“Il Tri-angolo di Mengozzi” prende spunto da un intervento sul nostro quotidiano del musicista astigiano di fama internazionale Fabio Mengozzi, compositore, pianista, direttore d’orchestra e docente di musica, in seguito ai fatti di Corinaldo (clicca QUI).

L’obiettivo della rubrica è quello, sempre nel massimo rispetto delle scelte musicali di tutti, di fornire con nozioni semplici un punto di vista alternativo da quello che offrono ogni giorno i media, di educare ed indirizzare i giovani alla musica profonda, spirituale, in modo da ampliare le possibilità di scelta nell’ascolto della musica.