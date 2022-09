Il Tri-Angolo di Fabio Mengozzi: Ulisse in musica

Nono appuntamento del 2022 con la rubrica mensile che arricchisce le proposte per i lettori di Atnews.it.

ULISSE IN MUSICA

Decantata dai poemi omerici, la vicenda di Odisseo è senza dubbio fra gli antichi miti greci uno tra i più conosciuti e simbolicamente pregnanti. A questo eroe mitologico sono strettamente correlati i temi del peregrinare e del naufragio, della conoscenza, della scaltrezza, della nostalgia, tanto che il corposo elenco di poeti e letterati che nel corso dei secoli si sono avvicinati al mito o ne hanno offerto una rilettura include i nomi di Dante, Foscolo, Pascoli, D’Annunzio, Saba, Ungaretti ed ovviamente Joyce, senza dimenticare il greco Kavafis.

Ma Ulisse ha rappresentato anche una fonte di ispirazione per diversi compositori. “Il ritorno d’Ulisse in patria” composta da Claudio Monteverdi e rappresentata nel 1640 a Venezia presso il Teatro Santi Giovanni e Paolo, è certamente una fra le più importanti pagine della storia dell’opera. Fu un invece un fiasco l’Ulysse di Charles Gounod del 1852. Giunti al Novecento, nel 1968 debutta l’Ulisse di Luigi Dallapiccola, autore anche di una trascrizione dell’opera monteverdiana, mentre dobbiamo attendere la fine del secolo per il personalissimo contributo di Luciano Berio: la sua azione musicale si intitola appunto “Outis”, ovvero “Nessuno”, chiaro riferimento alla figura di Ulisse. Venne messa in scena nel 1996 al Teatro alla Scala di Milano ed al Théâtre du Chatelet di Parigi ed è una delle ultime opere del compositore ligure scomparso nel 2003.

Fabio Mengozzi

“Il Tri-angolo di Mengozzi” prende spunto da un intervento sul nostro quotidiano del musicista astigiano di fama internazionale Fabio Mengozzi, compositore, pianista, direttore d’orchestra e docente di musica, in seguito ai fatti di Corinaldo (clicca QUI).

L’obiettivo della rubrica è quello, sempre nel massimo rispetto delle scelte musicali di tutti, di fornire con nozioni semplici un punto di vista alternativo da quello che offrono ogni giorno i media, di educare ed indirizzare i giovani alla musica profonda, spirituale, in modo da ampliare le possibilità di scelta nell’ascolto della musica.