Conclusa la prima serie di video narrazioni sul mondo del biologico della rubrica Il Bio secondo noi in collaborazione con la Cooperativa della Rava e della Fava, ecco che inizia una nuova serie che andrà a focalizzare una serie di aziende agricole storiche biologiche e biodinamiche.

La serie di video ha come titolo Io ci metto la faccia! Un viaggio con i nostri Bio-agricoltori.

salumificio PEDRAZZOLI – SAN GIOVANNI DEL DOSSO MANTOVA

In questa tappa del nostro videotour andiamo a trovare Ettore Roversi che su Reggio Emilia gestisce i punti NaturaSì. Ettore è una persona ospitale, sorridente, anche lui un pioniere del bio. Nel senso che il bio lo porta dentro come una missione a 360° gradi, vivendo la sua professione come un rapporto di “verità” e coerenza che nasce dal campo e dal produttore e prosegue dal negozio alle tavole dei consumatori

COOPERATIVA DELLA RAVA E DELLA FAVA