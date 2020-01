Conclusa la prima serie di video narrazioni sul mondo del biologico della rubrica Il Bio secondo noi in collaborazione con la Cooperativa della Rava e della Fava, ecco che inizia una nuova serie che andrà a focalizzare una serie di aziende agricole storiche biologiche e biodinamiche.

La serie di video ha come titolo Io ci metto la faccia! Un viaggio con i nostri Bio-agricoltori.

Quando una passione diventa un lavoro

Utilizzare veleni? No, grazie. Siamo Stefano e Rita, una coppia di agricoltori romagnoli convinti che il metodo biologico sia la scelta ideale per chi vuole intraprendere un percorso agricolo.

Abbiamo iniziato per diletto a coltivare un ettaro di terra, riscoprendo giorno dopo giorno una passione sempre più forte per questa attività. Prima avevamo una gelateria che poi abbiamo chiuso per dedicarci anima e corpo alla nostra nuova passione.

Oggi l’azienda si estende per 11 ettari che coltiviamo anche con tecniche biodinamiche, alle quali ci siamo avvicinati di recente seguendo un corso organizzato nell’ambito di Le Terre di Ecor. Il nostro è un mestiere che richiede sacrifici ma che dà tante soddisfazioni: il benessere mentale che proviamo a fine giornata è veramente impagabile!

Nei nostri terreni sono presenti numerosi frutteti, ma anche qualche vigneto e uliveto. L’albicocco è senza dubbio l’eccellenza dell’azienda, nonostante sia vittima delle forti piogge durante la fioritura. Aiutarlo a superare queste difficoltà per poi raccoglierlo è una gioia immensa.

“Abbiamo capito che il bio era la nostra strada di vita!”

Rita Pracucci, Az. Agr. La Fontanazza Montiano (FC)

COOPERATIVA DELLA RAVA E DELLA FAVA