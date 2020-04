Conclusa la prima serie di video narrazioni sul mondo del biologico della rubrica Il Bio secondo noi in collaborazione con la Cooperativa della Rava e della Fava, ecco che inizia una nuova serie che andrà a focalizzare una serie di aziende agricole storiche biologiche e biodinamiche.

La serie di video ha come titolo Io ci metto la faccia! Un viaggio con i nostri Bio-agricoltori.

Frutta e verdura in armonia con l’ambiente

Una definizione di agricoltura biologica? Il giusto equilibrio di vita tra l’uomo e la terra. Mi chiamo Domenico Simmarano e insieme a mio figlio Marco mi batto quotidianamente per favorire la vitalità della terra aumentando la sostanza organica.

La mia attività prende vita tra le colline di Montescaglioso, al confine tra Puglia e Basilicata, dove da oltre vent’anni lavoro con dedizione i campi ereditati dai miei genitori. Spinto dall’amore per la natura e dalla voglia di produrre prodotti buoni per l’uomo e per la salute del pianeta, sono arrivato ad avere oggi 12 ettari di terra coltivabile. Questo grazie anche al prezioso contributo di Marco, che da sei anni lavora a tempo pieno al mio fianco.

Chi fa il nostro mestiere sa bene che passione e sacrifici non sempre sono garanzia di successo. Molto dipende dalle condizioni atmosferiche. Il tempo infatti è un elemento che condiziona fortemente ogni nostra attività, dalla semina alla raccolta: siamo consapevoli che un episodio catastrofico potrebbe cancellare in pochi minuti il lavoro di una vita, ma questa paura non ci paralizza e noi continuiamo a coltivare in serenità.

Io e mio figlio coltiviamo diverse specie di ortaggi biologici, nell’assoluto rispetto della stagionalità e in completa armonia con l’ambiente. Il benessere dei nostri terreni si è riflesso nella qualità dei frutti, molto più saporiti, e nella salute delle piante, che non hanno sviluppato particolari malattie.

Az. Agr. Simmarano – Via San Francesco, 34 – Montescaglioso (MT)

“Il benessere della terra è necessario per portare sulle tavole frutta e verdura di qualità prodotta in armonia con l’ambiente”

Domenico Simmarano, Titolare dell’Az. Agr. Simmarano

