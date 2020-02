Conclusa la prima serie di video narrazioni sul mondo del biologico della rubrica Il Bio secondo noi in collaborazione con la Cooperativa della Rava e della Fava, ecco che inizia una nuova serie che andrà a focalizzare una serie di aziende agricole storiche biologiche e biodinamiche.

La serie di video ha come titolo Io ci metto la faccia! Un viaggio con i nostri Bio-agricoltori.

L’amore per la terra tramandato di padre in figlio

Nel 1985 i terreni sabbiosi e ricchi di elementi vitali situati nel comune di Sabaudia, nei pressi del Parco Nazionale del Circeo, hanno visto nascere la nostra cooperativa, oggi conosciuta come Biolatina. Siamo i fratelli Maurizio e Tonino Falzarano, da 30 anni agricoltori a tempo pieno.

L’amore per l’agricoltura ci è stato tramandata da papà Salvatore. Lui amava stare a contatto con il miracolo della vita, ma ha sempre cercato di dissuaderci da farne la nostra professione. Tuttavia il richiamo della terra si è fatto sentire e noi non siamo riusciti a resistere. Abbiamo iniziato ad approcciarci all’agricoltura con metodi convenzionali, ma ci siamo ritrovati ad abbandonarli gradualmente, a favore dell’agricoltura biodinamica.

Il rispetto per la terra, per l’uomo, l’umiltà e l’onestà, i valori che papà e mamma Carmela ci hanno trasmesso, hanno influenzato le nostre scelte: i metodi tradizionali facevano star male le piante, mentre noi ci trovavamo a stretto contatto con prodotti che di salutare avevano ben poco. No, non era quello che volevano per la nostra terra. Per noi è fondamentale capire di cosa hanno bisogno le piante per la loro salute e per quella di chi si nutrirà di ciò che abbiamo fatto nascere e crescere.

Non è stato sempre tutto semplice, alcuni soci non condividevano questa nostra visione, ma oggi possiamo dire con orgoglio che la cooperativa si estende all’incirca per 100 ettari e, nei periodi più impegnativi, oltre ai soci e alle loro famiglie, vi lavorano circa altre 120 persone.

Ogni giorno mettiamo a dimora migliaia di semi che avviano i processi e la vita di tanti nuovi germogli pronti a diventare piante, poi foglie, poi ancora fiori e infine frutti. Sì, dopo tanti anni siamo sempre convinti della scelta che abbiamo fatto e sentiamo nascere in noi una nuova sfida per la crescita, che affrontiamo sereni e in compagnia di persone che come noi amano la natura e si prodigano per far fluire energia pura per il bene comune.

“Sento le piante, le varie colture, sento la terra che mi chiede tempo e attenzione. A volte mi ritrovo a parlarle e a chiederle di cos’ha bisogno”

Maurizio Falzarano, Socio fondatore della Coop. Biolatina

Cooperativa Biolatina – Via Litoranea Km 11.400 – Latina (LT)

