Conclusa la prima serie di video narrazioni sul mondo del biologico della rubrica Il Bio secondo noi in collaborazione con la Cooperativa della Rava e della Fava, ecco che inizia una nuova serie che andrà a focalizzare una serie di aziende agricole storiche biologiche e biodinamiche.

La serie di video ha come titolo Io ci metto la faccia! Un viaggio con i nostri Bio-agricoltori.

Il paradiso delle piante officinali

Sono Emanuele Giordano, un agricoltore romagnolo convertito al biologico. Insieme a due collaboratori sto realizzando il mio sogno imprenditoriale: continuare ad ampliare l’azienda seguendo la direzione bio.

Ho ereditato dai miei genitori l’amore per la natura e per le attività all’aria aperta, oltre ai 3 ettari di terreno dove per anni hanno allevato bovini. La mia passione però sono le piante officinali e proprio da loro è iniziato il processo di ampliamento dell’azienda. Ad oggi posso contare su 22 ettari, 16 dei quali ospitano coltivazioni officinali, mentre i restanti 6 sono al momento interessati da attività di rimboschimento.

La splendida cornice in cui operiamo è quella delle dolci colline che circondano Cesena, per la precisione ci troviamo a Formigliano, la nostra casa da più di vent’anni.

Mi piace coltivare qualunque tipo di pianta dalle proprietà terapeutiche, anche la più impegnativa come pungitopo e vischio, occupandomi personalmente dell’intero processo che va dalla raccolta delle foglie alla loro essiccazione. A volte, mi dedico pure all’estrazione degli oli essenziali.

Az. Agr. Giordano Emanuele – Via Chiesa, 466 – Cesena (FO)

COOPERATIVA DELLA RAVA E DELLA FAVA