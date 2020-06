Conclusa la prima serie di video narrazioni sul mondo del biologico della rubrica Il Bio secondo noi in collaborazione con la Cooperativa della Rava e della Fava, ecco che inizia una nuova serie che andrà a focalizzare una serie di aziende agricole storiche biologiche e biodinamiche.

La serie di video ha come titolo Io ci metto la faccia! Un viaggio con i nostri Bio-agricoltori.

Azienda agricola BIO BRUNI Montaldeo (AL)

ll miele, i prodotti come il latte, lo yogurt, il kefir e i formaggi di capra nascono con l’obiettivo di rispettare il benessere animale, la Natura, l’uomo. Osvaldo Bruni, dell’azienda Biobruni situata a Montaldeo, in provincia di Alessandria, pratica apicoltura dal 1970, con metodo bio, quando ancora non c’erano disciplinari specifici in materia.

COOPERATIVA DELLA RAVA E DELLA FAVA