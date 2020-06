Conclusa la prima serie di video narrazioni sul mondo del biologico della rubrica Il Bio secondo noi in collaborazione con la Cooperativa della Rava e della Fava, ecco che inizia una nuova serie che andrà a focalizzare una serie di aziende agricole storiche biologiche e biodinamiche.

La serie di video ha come titolo Io ci metto la faccia! Un viaggio con i nostri Bio-agricoltori.

Azienda Agricola Cascina Bianca – Cervasca (Cuneo)

‘Azienda Agricola Cascina Bianca produce con metodo biologico dal 1994, da quando Dario Monassero e la sua numerosa famiglia si sono trasferiti a Cervasca, in provincia di Cuneo. “Non aveva senso farsi l’orticello sano e poi coltivare e produrre pensando solo a fare soldi e ad avvelenare ambiente, e non solo” spiega Dario. Una produzione a ciclo chiuso quella della Cascina Bianca che produce yogurt con una fermentazione lenta per assicurare più aromaticità al prodotto e formaggi, anche i DOP piemontesi come la toma piemontese, il Raschera e il Bra tenero. I prodotti di Cascina Bianca vengono lavorati dalla Cooperativa Sociale I Tesori della Terra, che offre opportunità di lavoro a ragazzi disabili, ex tossicodipendenti o persone in un periodo di criticità.

COOPERATIVA DELLA RAVA E DELLA FAVA