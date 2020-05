Conclusa la prima serie di video narrazioni sul mondo del biologico della rubrica Il Bio secondo noi in collaborazione con la Cooperativa della Rava e della Fava, ecco che inizia una nuova serie che andrà a focalizzare una serie di aziende agricole storiche biologiche e biodinamiche.

La serie di video ha come titolo Io ci metto la faccia! Un viaggio con i nostri Bio-agricoltori.

Azienda agricola agriturismo LA DECIMA

Montecchio Precalcino – Vicenza

La Decima è un’azienda agricola situata nella campagna vicentina che si pone come obiettivo lo sviluppo della cultura del bio, attraverso la produzione e la diffusione di prodotti agricoli biologico-dinamici. Ci proponiamo di sviluppare una realtà agricola biodinamica al servizio del territorio, che si relazioni con esso, che prenda spunto dai suoi soggetti e che li coinvolga in un progetto comune, agricolo, sociale e culturale.

Negli 84 ettari che compongono il podere produciamo ortaggi, fieno e cereali, seguendo i principi della biodinamica.

Ci facciamo anche pascolare le nostre mucche, le Brune Alpine che ci danno un latte molto proteico, perfetto per i nostri yogurt e formaggi, entrambi rigorosamente bio. Siamo molto attenti al benessere animale, la stabulazione delle nostre vacche è libera, vanno al pascolo per diversi mesi all’anno, tanto che in estate le portiamo in vacanza presso Malga Fondi a Caltrano, a 1300 mt di altezza. L’alimentazione è a base di erba, fieno e un po’ di cereali biologici, rispettando la natura delle vacche con produzioni di latte contenute.

Dai nostri cereali otteniamo farine, con cui produciamo pane fresco tutti i giorni, nonché crackers e biscotti. Con il grano duro Senatore Cappelli che coltiviamo, invece, produciamo pasta bianca e semintegrale in diversi formati (tagliatelle, penne, fusilli, nidi d’angelo, conchiglie, stelline, ditalini). Dai nostri vigneti che crescono sull’antico letto del torrente Astico otteniamo l’uva con cui realizziamo diversi tipi di vino, tra cui Prosecco, Cabernet, Pinot Grigio e Vespaiolo.

COOPERATIVA DELLA RAVA E DELLA FAVA