Le vostre storie: le sorelle stelline di Tonco contro il mostro Coronavirus (Video)

La quarantena prosegue e andrà ben oltre il 3 aprile. Alla nostra campagna lanciata due settimane fa hanno aderito in tanti, con i loro racconti e iniziative per riempire il tempo e mettere in fuga la paura. Oggi è la volta di una mamma di Tonco che con le sue due bambine ha condiviso con noi, e con voi, cari lettori di ATnews, la storia delle sorelle stelline contro il mostro Coronavirus.

Scriveteci o mandateci foto a direttore@atnews.it , mandateci i vostri audio o brevi video su WhatsApp al 3288521505 oppure taggate @atnews.it nelle vostre storie di Instagram.

Raccoglieremo il tutto in uno spazio dedicato alle vostre storie, in cui poter raccontare “La vita ai tempi del coronavirus”, per condividere oggi ma per ricordarsene domani.