Le vostre storie: la simpatica canzone #quandoseneandrà il virus Corona

Come si può far passare l’isolamento forzato divertendosi? Anche improvvisando un concertino!

Come nella vostra storia di oggi, in cui protagonista è la simpatica la famiglia Marin, da Valmellana, a Cisterna d’Asti, che ha realizzato un video con la simpaticissima “Canzone Virus Corona” (molto stonata, come si autodefiniscono!) ispirata a musiche dei Luf, per affrontare la quarantena! A voi l’ascolto e il divertimento!

Com’è la vostra vita ai tempi del Coronavirus? Avete voglia di raccontarcelo?

Scriveteci o mandateci foto a direttore@atnews.it , mandateci i vostri audio o brevi video su WhatsApp al 3288521505 oppure taggate @atnews.it nelle vostre storie di Instagram.

Raccoglieremo il tutto in uno spazio dedicato alle vostre storie, in cui poter raccontare “La vita ai tempi del coronavirus”, per condividere oggi ma per ricordarsene domani.