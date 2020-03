La vita ai tempi del coronavirus, le vostre storie: l’idea del “Condominio Amico”

Un fiume in piena è Patrizia Porcellana, che propone un nuovo “progetto” di vicinato. E lei a raccontarlo con il solito entusiasmo: “Condominio Amico è un progetto di solidarietà a distanza che secondo me coniuga sentimento e…fantasia! Spero di coinvolgere tanti residenti di un palazzo come quello in cui vivo dell’Asti Nord, zona a mio avviso abitata da persone non sempre inclini al dialogo…ma io ci provo da anni e tanto più adesso!

Con lo spirito gioioso che mi contraddistingue, oggi è partito un progetto che ho ideato per aprirmi al dialogo con chi da anni mi vive accanto e che in questi giorni di “chiusura al mondo esterno” non ho più avuto modo di incontrare, neppure per i consueti fugaci saluti in garage. Con “Condominio Amico” l’invito è per un breve saluto, ogni mattina alle 10, con i residenti della zona nord della città. Prima a rispondere all’appello la mia vicina di terrazza, la prof.ssa Franca. Al piano terreno, ben coperto, spunta il più che novantenne Paolo mentre dal secondo piano, fra le sue piante molto curate, risponde all’appello Giliola. E le foto le scatta il mio paziente e collaborativo marito Mario!”

Patrizia Porcellana