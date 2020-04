Le vostre storie: #iorestoacasa ma #ioholamialibertà (Video)

Una splendida lezione di educazione civica e cittadinanza attiva e responsabile: è quella che ci dà Beatrice da Tigliole, nel suo video che ci ha inviato per condividere le sue riflessioni.

“#iorestoacasa ma qualcuno ancora non lo fa perché ritiene che vada contro la propria libertà.” – ci fa riflettere Beatrice – “#ioholamialibertà: La libertà è un diritto ma non deve nuocere a nessuno. Ma se si esce si può infettare od essere infettato”.

