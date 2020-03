Le vostre storie: il lavoro al Mollificio Astigiano di Belveglio ai tempi del coronavirus

Com’è cambiato il lavoro con l’evoluzione dell’emergenza sanitaria: ce lo racconta il Mollificio Astigiano, azienda di Belveglio, che si è a mano mano adattata alle misure imposte per garantire la salute dei propri lavoratori e mandare avanti l’attività. Fino a quando ha dovuto chiudere: ora i reparti sono deserti, le attività vanno avanti, dove possibile, con lo smartworking. Ecco la loro videotestimonianza, in attesa di tempi migliori, per rinascere tutti insieme