Le vostre storie: nuovi sorrisi dal Condominio Amico

Nuovi aggiornamenti sull’idea lanciata da Patrizia Porcellana nel suo palazzo.

Prosegue ad Asti in Zona nord, con l’appuntamento delle 10 di “Condominio Amico”, un piccolo progetto da me ideato che invita a dialogare ogni giorno, per qualche minuto, persone che, pur vivendo da anni vicine, hanno avuto tempo spesso solo per saluti veloci. La nostra vita infatti corre…in fretta!

Al balcone, con me e mio marito Mario, si sono affacciati sorridenti Franca, Paolo e Giliola (Pollice Verde, nella foto sopra), i primi “testimonial”, a cui si sono aggiunti anche Alessandro e mamma, mentre dal cortile giungeva l’abbaiare festoso del cane portato fuori da Roberto, marito della simpatica Tiziana affacciata dal balcone del secondo piano.

Un arrivederci a prossimi aggiornamenti e coraggio da un’inguaribile ottimista!

Patrizia Porcellana



Il mitico Paolo