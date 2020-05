Le vostre storie: “La mia vita in isolamento” by Francesca

In questo periodo di isolamento ho fatto tantissime cose. Le mie giornate sono sempre diverse, però quello che faccio più spesso è andare fuori in giardino o giocare con i miei cani, fare i compiti e guardare i video su you tube.

La mattina mi alzo più o meno alle nove, poi faccio colazione. Alle dieci controllo i messaggi sul mio telefonino e a mezzogiorno vado a pranzare da mia nonna o da mia mamma. Quando ho finito di mangiare mi reco fuori in giardino a giocare con i miei cani. Io mi ritengo fortunata, perché ho un giardino e posso uscire all’aperto.

Alle due del pomeriggio faccio i compiti e alle quattro faccio merenda e poi vado fuori a cantare con il mio microfono oppure gioco con mio padre a ping- pong. Alle cinque del pomeriggio rientro in casa e attendo l’ora di cena. Alle ventidue vado a dormire.

Io penso che se restiamo tutti a casa il virus svanirà e finalmente potremo nuovamente uscire.

Francesca