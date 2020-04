Le vostre storie: l’augurio dei bambini della Primaria di Tonco, “che la primavera sia davvero una rinascita”

“Siamo i bambini delle classi 1^, 2^ e 3^ della scuola primaria di Tonco.

Con i nostri insegnanti abbiamo deciso di non lasciarci scoraggiare da questo virus che ci rende tristi e con i nostri disegni vogliamo dare colore alle nostre giornate. Ecco le nostre produzioni artistiche…. con l’augurio per tutti che la primavera sia davvero una rinascita!!!”

Raccoglieremo il tutto in uno spazio dedicato alle vostre storie, in cui poter raccontare “La vita ai tempi del coronavirus”, per condividere oggi ma per ricordarsene domani.