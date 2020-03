Le vostre storie: il racconto per bambini “Cedri e il Virus”

Il tempo passa e la battaglia contro il Coronavirus va avanti. Come state trascorrendo il vostro tempo?

“In questi giorni di isolamento forzato, ho pensato di disegnare una breve storia per spiegare ai bambini cosa è questa tremenda malattia che ci sta affliggendo.” ci racconta Cinzia Mo, che ha voluto condividere con noi, e con voi, la storia di Cedri e il Virus, un breve e simpatico video racconto per i più piccoli.

Com’è la vostra vita ai tempi del Coronavirus? Avete voglia di raccontarcelo?

Scriveteci o mandateci foto a direttore@atnews.it , mandateci i vostri audio o brevi video su WhatsApp al 3288521505 oppure taggate @atnews.it nelle vostre storie di Instagram.

Raccoglieremo il tutto in uno spazio dedicato alle vostre storie, in cui poter raccontare “La vita ai tempi del coronavirus”, per condividere oggi ma per ricordarsene domani.