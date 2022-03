Nuovo appuntamento con la rubrica a firma di Giornarunner che tanto piace ai lettori di ATNews! Dopo i percorsi, i Comuni “attrezzati”, i cliccatissimi punti panoramici, oggi vi propongo tre borghi da visitare nell’Astigiano. Sono tra i “must” di Giornarunner: se ci siete già stati ci tornerete sicuramente volentieri, non ci siete mai stati allora questo articolo fa ancora di più per voi!

Mentre sono al lavoro per proporvi tante nuove curiosità scoperte in giro per l’Astigiano – e non solo, come sanno gli affezionati lettori di Giornarunner.com vi porto con me in giro per la provincia di Asti, da nord a sud con tre borghi che valgono una gita fuori porta. Ho scelto tre dei borghi che ho visitato nelle vesti di Giornarunner ma ovviamente tutti i 118 Comuni valgono una bella gita! Parola di esperta!

1.Calamandrana

Il borgo di Calamandrana Alta è un piccolo gioiellino unico nel suo genere. A colpire l’attenzione sono le case colorate che richiamo luoghi lontani, a me ricordano la Normandia. Nelle belle giornate si gode di un panorama speciale. Vi propongo un reel che avevo girato la scorsa primavera e su Instagram ha avuto molti apprezzamenti. Per capirne il perché basta guardarlo! Per approfondire ecco qui -> Benvenuti a Calamandrana, ne resterete affascinati!

2. Calosso

Tanti lettori di Giornarunner sono andati a percorrere il Sentiero Essenze Conoscenze in questi mesi, quello che vi ho proposto nell’articolo dedicato ai percorsi. Il sentiero parte e arriva da Piana del Salto, il castello di Calosso si vede sempre da lontano. In centro di Calosso ci siete stati? Venite con me e capirete perché il centro di Calosso val bene una gita -> Lo facciamo un giro a Calosso insieme?

Di seguito un breve video di repertorio dei passaggi di corsa a Calosso.

3. Cocconato

E’ uno dei “Borghi più Belli d’Italia” e nel 2021 si è classificato al decimo posto nella classifica finale del programma televisivo “Il Borgo dei Borghi”. Stiamo parlando di Cocconato, la Riviera del Monferrato, che si vede da lontano se siete nel nord Astigiano e che stupisce sempre per la sua speciale bellezza. A Cocconato troverete un fascino particolare, tra i colori e gli scorci suggestivi del centro storico, con palme e ulivi che proiettano la mente direttamente in Riviera. Ma una volta raggiunta la vetta, il mare sarà quello verde, delle colline che si stagliano all’orizzonte. Spostandoci dal borgo di poco, troviamo due perle come Il Parco dell’Alberone e la Pieve. Guardate un po’ … Cocconato: in giro per uno dei Borghi più Belli d’Italia

Questi sono solo suggerimenti che vengono proposti su ATnews con il materiale raccolto nel progetto di promozione della bellezza di Langhe, Monferrato e Roero “Comunicare la Bellezza III: Giornarunner” ma sono tantissimi i borghi nell’Astigiano che sono bellissimi!

