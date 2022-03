Tre cose da fare nel fine settimana tra Astigiano e dintorni

Finalmente sono qui a parlarvi di eventi! Dopo avervi proposto circuiti specifici o paesi che presentano interessanti reti di percorsi tra le loro bellezze, punti panoramici e borghi da scoprire, eccomi oggi a proporvi tre eventi che si svolgono in questo fine settimana, nell’Astigiano e nel “mio” Roero.

Govone – “Tulipani a corte”

Sbocciano i tulipani a Govone con “Tulipani a corte“, domani, domenica 27 marzo, una giornata speciale dedicata allo spettacolo di questa fioritura unica nel suo genere. Si potrà anche visitare il castello reale, che riapre la sue porte, con giochi per i più piccoli, l’inaugurazione di una mostra fotografica e il pomeriggio in cammino sui percorsi govonesi di cui vi ho raccontato i dettagli su Giornarunner.com .

Qui sto correndo tra i vialetti mentre la fioritura era appena iniziata: ora tocca a voi andare a vedere quanto sia cambiato questo angolo di parco! Vedrete che ne varrà la pena!

Nel frattempo, se volete anche curiosare tra i percorsi, il parco, il giardino ed il Castello Reale, potete farlo cliccando -> QUI.

San Damiano d’Asti – “Fiera storica di San Giuseppe”

A pochissimi chilometri di distanza da Govone – quindi potete approfittarne e andare in entrambi i posti – ecco che a San Damiano d’Asti domenica e lunedì si fa festa con l’antichissima “Fiera di San Giuseppe” con bancarelle, specialità enogastronomiche del territorio, eventi culturali ed esposizioni. Finalmente si torna a respirare aria di normalità con questo evento che iniziò ad essere organizzato nel lontanissimo 1597 e la cui tradizione è giunta fino ad oggi.

San Damiano ha un territorio molto vasto, con le sue numerosissime frazioni. Io a poco a poco le sto visitando… di corsa, ma voi ci potete anche andare con calma e godervi le bellezze architettoniche e paesaggistiche che vi faranno restare a bocca aperta. Non ci credete? Guardate qui e ditemi se non ho ragione -> A Gorzano la bellezza neogotica della chiesa Santa Maria della Pietà.

E se non vi basta, ecco il link a tutti i miei racconti cliccando qui -> San Damiano d’Asti.

Grazzano Badoglio – “Grignolino – il nobile ribelle”

Il terzo evento che vi propongo per il fine settimana è Grazzano Badoglio ed è dedicato al “Grignolino – il nobile ribelle“. Incredibile ma vero, a Grazzano Badoglio non ci sono ancora andata in versione Giornarunner, ma poco importa: i produttori di Grignolino vi aspettano per degustazioni del vino più “anarchico testa-balorda” del Monferrato oggi, sabato 26, e domani, domenica 27 marzo.

Personalmente devo ammettere che, anche se ho i superpoteri da Giornarunner, in questo anno e mezzo di scorribande tra la provincia di Asti e quella di Cuneo, ne ho ancora tanti di posti da visitare! Come, non credete nei miei superpoteri? Guardate un po’ e ricredetevi!

Visto?

Non vi basta? Preferite giocare con le parole? Allora oggi ho scelto “BELLEZZA“, la mia parola preferita direi! Cliccateci su e avrete l’imbarazzo della scelta! Per chi non ha letto gli speciali di giornarunner delle scorse settimane, abbiamo già giocato con le parole BRICCO , BELVEDERE , CHIESA e PANCHINE GIGANTI.

Su giornarunner.com trovate anche, come sempre, lo speciale sui tavolini da pic nic… anche se ultimamente sto facendo fatica a trovarne! Ma continuerò, come un segugio!

Concludo dicendovi che sono felice perché finalmente inizia a ripopolarsi anche il box eventi di ATnews che potete consultare cliccando -> QUI. E con questo non resta che augurarvi un buon fine settimana!