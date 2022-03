Tre luoghi panoramici nell’Astigiano per una gita mozzafiato

Voglia di una gita… con vista? Eccomi qui a suggerirvi qualche meta, tra Monferrato, Langhe e Roero, con l’appuntamento del sabato su ATnews, articoli speciali che vengono in aiuto di chi non è abituato a curiosare sul sito giornarunner.com.

Oggi vi propongo tre mete speciali per una gita fuori porta, tre luoghi in cui lo sguardo si perde all’orizzonte ed è facile restare a bocca aperta.

1. Schierano di Passerano Marmorito

Siete già stati alla Panchina Gigante di Passerano Marmorito? E’ a Schierano, su una collina scenografica, da cui si può ammirare un panorama pazzesco a 360 gradi tra montagne e colline. Vi racconto come raggiungere questo luogo nel mio articolo che potete leggere cliccando qui -> Alla panchina gigante di Schierano: guardando il mondo con gli occhi di un bambino, sotto c’è anche un breve video a conferma di quello che vi ho scritto.

2. Bricco Lù

Andiamo su un classico. Bricco Lù, a Costigliole d’Asti, è una delle mete più fotografate nell’Astigiano. Io ci sono già stata più volte: d’estate, d’autunno, in pieno inverno con la neve. Ha un fascino molto speciale ed è anche ricco di storie e tradizioni che si tramandano da secoli. Una volta qui c’era pure un castello, andato poi distrutto, e al suo posto ora c’è il bricco. Se volete fare il pieno di energia questo è il posto giusto! Perché? Ve lo racconto nei diversi speciali che ho dedicato a Bricco Lù e che potete consultare cliccando qui -> Bricco Lù, la storia del castello e i miracoli della torre e della pastorella

3. Celle Enomondo

Anche da Celle Enomondo c’è una vista mica male! Visitando questo paese ricco di storia e religiosità non potete non fare una tappa al belvedere, di fianco alla chiesa parrocchiale di Sant’Antonio, da dove vi si aprirà la vista su tutta la valle del Borbore, contornata dalle montagne: nelle giornate più limpide lo sguardo vi porta fino al Monviso, perdendosi prima su San Damiano, poi tra le terre del Roero sullo sfondo, con il profilo di Cisterna e il suo castello a salutare la provincia di Asti. Fate un giro virtuale per organizzarvi la vostra giornata sui sentieri di Celle Enomondo cliccando qui -> “Scollinando tra vini e tartufi” a Celle Enomondo

Non finisce qui! Anche oggi vengo incontro a chi, invece di camminare, preferisce un buon pic nic all’aria aperta. Se non sapete dove andare: curiosate un po’ qui, il pezzo lo aggiorno tutte le volte che scopro un nuovo tavolino o qualche area pic nic -> Tavolini e aree pic nic attrezzate tra Monferrato e Roero

