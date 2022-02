Tre percorsi per una escursione tra Astigiano e Roero

L’ultimo fine settimana di febbraio si preannuncia soleggiato e con temperature previste gradevoli: perché non approfittare per fare un’escursione a km zero o poco più?

Ci viene in aiuto la nostra Giornarunner che di idee ne suggerisce costantemente e non si è fermata neanche nell’inverno a testare nuovi percorsi e scoprire nuove curiosità. Per chi non è abituato a curiosare sul sito giornarunner.com , ecco venirvi in aiuto con questo articolo in cui vi proponiamo tre percorsi di Giornarunner da andare a scoprire per qualche ora di svago all’insegna di salute, bellezza e benessere.

1. Partiamo da Govone dove sono stati allestiti nello scorso autunno quattro percorsi ben segnalati.

Ve ne segnaliamo uno in particolare, il più corto e più semplice, tanto per cominciare con calma: il Giro di San Pietro. Trovate tutte le informazioni che vi servono al link di seguito, dove vedrete le foto scattate in una giornata nebbiosa di gennaio. Non volete andare ad ammirarne la bellezza in una giornata di sole?

-> Outdoor a Govone: il percorso di Cadiliano, Stella e San Pietro

2. E’ uno dei cavalli di battaglia di Giornarunner, il sentiero Essenze Conoscenze a Calosso. Il racconto risale alla scorsa estate ma vi possiamo dire che il percorso è stato molto gettonato! Comitive e famiglie, soprattutto dal Torinese, hanno contattato in autunno la nostra esperta di “outdoor nella bellezza” per chiedere informazioni e provare questa esperienza. Il circuito è di nove chilometri, vi porta su e giù tra i vigneti di moscato Patrimonio dell’Umanità Unesco.

-> Sentiero Essenze Conoscenze a Calosso

3. Il terzo è sulle strade di Mombercelli, un altro tra i Comuni che hanno “adottato” Giornarunner. Le foto sono dello scorso autunno, caratterizzato dal foliage. Come saranno cambiati i paesaggi vitivinicoli dove la regina è la Barbera, anche qui Patrimonio dell’Umanità? Il percorso è di nove chilometri, ma chi è meno avvezzo può fermarsi a metà e ritornare al punto di partenza senza avventurarsi verso la seconda bottiglia gigante. A voi la scelta!

-> Tra i Colori dell’Autunno a Mombercelli

Invece di camminare preferite un buon pic nic all’aria aperta? Vestiti il giusto, si può fare! [Chi scrive ha fatto un pic nic il 7 gennaio, NdR] Non sapete dove andare: curiosate un po’ qui -> Tavolini e aree pic nic attrezzate tra Monferrato e Roero

E con questo, non resta che augurarvi un buon fine settimana!

