A due passi da Asti, una vallata ideale per muoversi all’aria aperta

Rieccoci qui con il tradizionale appuntamento del sabato su ATNews con i consigli di Giornarunner®. Devo ammettere però, che a colpi di “tre” – tre luoghi panoramici, tre percorsi, tre borghi, e tutto quello di cui vi ho parlato negli ultimi due mesi – questa volta sono in difficoltà!

E allora, oggi vi propongo un luogo solo che a me piace molto e che è vicinissimo ad Asti. E’ la vallata di Revigliasco che porta fino a Celle Enomondo, strada Vandera, una fondovalle estremamente semplice per tre chilometri, tra campi, frutteti, boschetti, noccioleti.. insomma, immersi nella natura.

Dopo le piogge della scorsa settimana, il verde si è illuminato e sono andata a farmi il pieno di pace e tranquillità insieme a mia figlia. Per non scrivere due volte le stesse cose, vi invito a leggere qui quello che c’è da sapere su questo posticino -> Alla Vandera a Revigliasco: il posto ideale per muoversi all’aria aperta

Perché affollare Viatosto o il LungoTanaro? Da Asti in pochi minuti siete qui e vedrete come merita! Parola di Giornarunner®.

Non resta che augurarvi buon fine settimana ed invitarvi a curiosare spesso su giornarunner.com , il nostro speciale progetto di valorizzazione del territorio nel segno di bellezza e benessere!