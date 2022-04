Tre e più chiesette romaniche da visitare nell’Astigiano e dintorni

Rieccomi dopo un sabato di cambiamenti di “palinsesto” su ATnews: ho notato che l’appuntamento con Giornarunner a molti dei miei affezionati lettori è mancato, dunque rieccomi qui con i miei suggerimenti per una gita fuori porta a pochi km da casa se abitate nell’Astigiano.

Questa volta mi sono fatta ispirare da alcune informazioni carpite nel mio essere “Giorna” più che “Runner”: dallo scorso 3 aprile, ogni prima domenica del mese, aprono le porte le chiese che fanno parte della Rete Romanica di Collina. Si tratta di 26 Abbazie e Chiese Romaniche tra il Nord Astigiano e la collina torinese che fanno da corona a Santa Maria di Vezzolano e rientrano nel circuito di Rete Romanica di Collina.

In questa rete ci sono tre chiese romaniche che ho incontrato nel mio gironzolare da Giornarunner® e molte altre: alcune le ho già visitate tempo addietro, altre invece mi mancano e andrò volentieri a curiosare tra tutta questa bellezza per poi raccontarla sul mio blog. Le tre che ho già visitato e il cui fascino è immortalato nelle foto sono Madonna della Neve a Cocconato, detta anche “La Pieve”, l’omonima di Castell’Alfero, anche questa chiamata Madonna della Neve, e quella la Chiesa di San Lorenzo di Tigliole. Ecco i link di seguito per approfondire:

Gli altri Comuni e Chiese coinvolte nella Rete Romanica di Collina sono: Albugnano (San Pietro), Andezeno (San Giorgio), Aramengo (San Giorgio), Berzano di San Pietro (San Giovanni), Brusasco (San Pietro), Buttigliera d’Asti (San Martino), Casalborgone (San Siro), Castagneto Po (San Genesio), Castelnuovo Don Bosco (Sant’Eusebio), Cavagnolo (Abbazia di Santa Fede), Cerreto d’Asti (Sant’Andrea di Casaglio), Cortazzone (San Secondo), Marentino (Santa Maria), Mombello di Torino (San Lorenzo), Montafia (San Martino e San Giorgio in frazione Bagnasco), Montechiaro d’Asti (Santi Nazario e Celsio), Montiglio Monferrato (San Lorenzo e Santi Sebastiano e Fabiano a Scandeluzza), Portacomaro (San Pietro), San Sebastiano da Po (San Pietro), Tonengo (San Michele).

Gli orari di apertura sono: dalle ore 10 alle ore 12,30 e al pomeriggio dalle 15 alle 18. L’ingresso è libero e gratuito.

Ma non finisce qui. Lo scorso sabato ho lasciato spazio agli eventi che vi abbiamo proposto nella nostra rubrica “Cosa fare nel fine settimana” e sono personalmente andata a Fiori In Fiera ad Isola d’Asti e all’Antica Fiera di San Marco a Cocconato. Nel mio girovagare per lavoro nella provincia, ho trovato nuove aree pic nic e nuove curiosità ! Scopritele su Giornarunner.com

Troverete anche un nuovo articolo nella sezione dedicata ai “PERCORSI” by Giornarunner. Vi saluto con il video del nuovo giro, bello vero?