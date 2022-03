Tre idee per una giornata all’aria aperta nell’Astigiano

Primo fine settimana di marzo, tra nuvole e temperature giuste per muoversi all’aria aperta, perché non utilizzare il grande patrimonio sentieristico della provincia di Asti per prendersi una pausa che fa bene al corpo e alla mente? Fidatevi di Giornarunner e provate… per vedere l’effetto che fa!

Le mete proposte la scorsa settimana hanno suscitato molto interesse ed allora rieccomi qui a condividere alcune delle scoperte fatte nel mio girovagare nell’Astigiano. Come ricordato la settimana scorsa, questi speciali su ATnews vengono in aiuto a chi non è abituato a curiosare sul sito giornarunner.com. Se Maometto non va alla montagna, è la montagna che va da Maometto, dunque ecco le mie proposte del fine settimana.

Oggi ho scelto di parlarvi di tre Comuni della provincia di Asti che hanno una vasta rete di sentieri segnalata con appositi cartelli, che vi permettono di vedere luoghi molto piacevoli e di staccare dalle tensioni quotidiane. Oltre ai sentieri, nei paesi trovate negozi, bar, ristoranti. Dunque, potete costruirvi la vostra perfetta gita fuori porta in base alle specifiche esigenze.

1. Ferrere

Il Paese dei Sette Colli, come Roma, offre una rete sentieristica per tutti i livelli di preparazione. I percorsi sono cinque e sono segnalati da diversi cartelli colorati che vi aiuteranno ad orientarvi tra le varie frazioni di questo Comune ai confini con la provincia di Cuneo, in particolare con la zona delle rocche del roero. Trovate tutte le informazioni qui -> Sui percorsi di Ferrere: cinque anelli per un’esperienza outdoor nel paese dei Sette Colli

2. Tigliole

Tigliole è il paese dei sentieri, campanili e dei ristoranti. Tigliole offre perfettamente quello che desidera trovare chi ama muoversi ma anche gustarsi le specialità del territorio. Troverete una rete di sentieri segnati e palinati, di diverse distanze, l’Oasi LIPU, l’area di sosta per il camper, con scarico, 220 V e acqua, la possibilità di noleggiare ebike e le colonnine di ricarica oltre ad una colonnina ripara biciclette presso la piazza del Municipio. E ci sono pure tante fontanelle di acqua potabile, per essere sicuri di non restare a secco di rifornimenti! Vi lascio il link a tutti i contenuti di Tigliole, dove troverete le informazioni per crearvi la vostra visita personalizzata cliccando -> QUI.

3. Agliano Terme

Partendo dal punto panoramico, nel mio racconto potrete scoprire diverse curiosità sul Comune di Agliano e trovare le informazioni sui percorsi allestiti dall’Associazione Barbera Agliano. Trovate tutte le info cliccando qui -> Il punto panoramico di Agliano Terme, uno spettacolo per tutte le età . Il punto panoramico è in piazza Castello, dove trovate la bellezza della semplicità di antichi giochi da fare all’aria aperta, al cospetto dell’imponente torre, quel che resta del castello distrutto dagli Spagnoli nel ‘600.

Anche oggi vengo incontro a chi, invece di camminare, preferisce un buon pic nic all’aria aperta. Io ne ho già fatti due quest’anno, troppo bello mangiare all’aria aperta! Basta vestirsi adeguatamente per non prendere freddo e il pic nic è sempre alla portata! Però non sapete dove andare: curiosate un po’ qui, il pezzo è in costante aggiornamento con nuove aree e tavolini scoperti qua e là -> Tavolini e aree pic nic attrezzate tra Monferrato e Roero

Non resta che augurarvi un buon fine settimana, lo faccio con un video che racchiude l’essenza di Giornarunner, tra Colline e Panchine! Se dopo aver guardato vi va di iscrivervi al mio canale Youtube, vi ringrazio in anticipo!

