Altri tre luoghi panoramici nell’Astigiano per una gita mozzafiato

Vi sono piaciuti così tanto i luoghi panoramici che vi ho proposto due settimane fa che ho pensato di suggerirne altri tre per una gita fuori porta nell’Astigiano, nel mio consueto appuntamento del sabato mattina. E se non ci potete andare in questo fine settimana, tenetevi buoni i miei consigli perché questi posticini di cui vi racconto sono sempre lì ad attendervi con la loro bellezza, così come tutti i contenuti che potete trovare sul sito giornarunner.com.

Partiamo?

Tonco. Dalla piazza del Comune, Piazza Lanfranco, si può godere di una vista che si perde sul Monferrato. Ma il punto di riferimento da Giornarunner è stata la Panchina Gigante Azzurra, la “Tunchina. Da lì si gode un panorama mozzafiato sulla campagna monferrina, se ci si siede sopra si guarda verso Castell’Alfero e Frinco. La “Tunchina” è ben visibile dalla strada provinciale 22 come per dare il benvenuto a residenti e visitatori. Per saperne di più ecco il mio pezzo su Giornarunner che risale alla piena pandemia, nel primo giorno in cui, nel 2020, il Piemonte uscì dalla zona arancione e si poteva uscire dal proprio Comune. Venni qui a respirare una boccata d’aria! -> A Tonco tra la Panchina Gigante Azzurra e piacevoli ricordi

Castell’Alfero. Attraversate la strada provinciale che vedete da seduti dalla panchina gigante e potrete trovare un altro punto panoramico che vi sorprenderà. Si tratta della Chiesa della Madonna della Neve, un eremo medievale che riporta indietro nel tempo. “Si raggiunge dopo aver percorso strade che si fanno sempre più piccole: è immersa tra la natura monferrina in frazione Rebrondata e, seppur la chiesetta non sia visibile da lontano, nei pressi del suo sagrato si può ammirare un bellissimo panorama sul Monferrato verso il paese di Tonco.” Potete continuare a leggere la storia della chiesa e avere altre informazioni cliccando qui ->Madonna della Neve a Castell’Alfero, eremo medievale nascosto e fascinoso

Inoltre, ogni prima domenica del mese, la chiesa apre le sue porte per visite gratuitamente dalle 10 alle 12,30 e dalle 15 alle 18, nell’ambito del progetto della Rete Romanica di Collina volto alla promozione del patrimonio del Romanico.

Aramengo. Anche in questo caso ho preso come riferimento una panchina gigante, “La Bonardina”, che è a Marmorito Santa Maria di Aramengo. La panchina è in basso, diversamente da molte altre che sono installate in cima ai bricchi, ma il panorama vi sorprenderà. Siete circondati da alte colline (all’ombra di quella dove sorge Albugnano, il Balcone del Monferrato) che convergono verso sud senza toccarsi, con lo sguardo che va oltre, verso altre colline più lontane che ricordano le onde del mare. Diverse foto e il racconto di cosa potete ammirare qui lo trovate ->Panchina gigante La Bonardina: piccolo mondo antico

Per il consueto “gioco di parole” oggi ho scelto “PANORAMA” , giusto per restare in tema! Cliccateci su e guardate un po’! Una sola parola vi porterà in giro tra Langhe, Monferrato e Roero…e vi farà pure fare un salto in Liguria!

Per chi non ha letto gli speciali di giornarunner delle scorse settimane, ecco le parole con cui abbiamo giocato nelle altre puntate: BELLEZZA, BRICCO , BELVEDERE , CHIESA e PANCHINE GIGANTI.

Non resta che augurarvi buon fine settimana ed invitarvi a curiosare spesso su giornarunner.com , il progetto di valorizzazione del territorio nel segno di bellezza e benessere!