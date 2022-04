Asti, sabato in Piazza San Secondo il Presidio settimanale per la Pace

“Dal 24 febbraio, la guerra in Ucraina avanza facendo strage di vite innocenti, riducendo le città in cimiteri, minacciando la guerra mondiale e la catastrofe atomica. Ogni giorno che passa, lo scontro s’innalza e la guerra diventa più disumana e cieca distruggendo ogni residuo spazio di pace. Per questo ripetiamo che va fermata subito!!! L’invasione russa dell’Ucraina è un crimine contro l’umanità. Per fermare la sua spaventosa escalation deve crescere un grande movimento di cittadini per la pace”. Queste parole che aprono l’appello della Marcia straordinaria per la Pace PerugiAssisi che si svolgerà domenica 24 aprile, introdurranno anche il consueto presidio settimanale per la Pace che si terrà sabato 16 aprile alle ore 12 in Piazza S Secondo ad Asti. Per informazioni e/o adesioni:welcomingasti@gmail.com, Fb-Instagram @WelcomingAsti

“Invitiamo tutte e tutti a partecipare al presidio portando in piazza bandiere e/o simboli di pace per cercare di spezzare “il circolo mortale della guerra che infuria in Ucraina e in tante altre parti del mondo”, per tener viva la speranza per la Pace e continuare a far sentire la voce della Pace, del dialogo, della solidarietà, dell’accoglienza (per tutt# i profughi di ogni guerra). Riproponiamo, inoltre, l’invito ad esporre alle finestre delle abitazioni e delle sedi di enti, istituzioni, associazioni, … le bandiere della Pace” si legge nella nota stampa dei promotori e di chi aderisce all’iniziativa: Rete Welcoming Asti, ACLI Asti, Amnesty International Asti, Ufficio diocesano pastorale migranti, Centro Missionario Diocesano, Libera Asti, Rete Asti Cambia, CGIL, Legambiente, ANPI, Ass. Millegocce, Noix de Kola, Pastorale Sociale e del Lavoro, Agedo Asti-Alba, Asti Pride, Collettivo Azione Pace, AGESCI Gruppo Scout Asti 1, Cooperativa della Rava e della Fava, Ass. Dodiciceste onlus, Ass. ADA Asti e Cuneo odv.

Il presidio sarà anche occasione per preparare e per rilanciare i temi della Marcia della Pace Perugia-Assisi cui si sta organizzando la partecipazione astigiana con un Bus che partirà nella serata di sabato 23/04 per rientrare nella serata del 24/04 (per informazioni e adesioni: asti.acli@gmail.com).