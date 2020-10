Aggiornamento ore 16.18. Mancano 35 km all’arrivo di Piazza Alfieri, la fuga ha ormai oltre 8 minuti di vantaggio sul gruppo che si è rialzato.

Aggiornamento ore 15.50. La Bora-Hansgrohe ha smesso di tirare, la fuga è andata ed i 14 in pochi chilometri hanno guadagnato ben 4 minuti. Mancano circa 50 km al traguardo.

Aggiornamento ore 15.30. Nel frattempo la corsa è caratterizzata da una fuga di quattordici corridori che stanno andando ad una velocità superiore ai 50 km/h, con il gruppo che li tiene a bada ad un minuto circa. Dunque una tappa accorciata ma subito affrontata al massimo dai corridori. Se continuassero a questa velocità potrebbero arrivare ad Asti entro le 17.

I quattordici fuggitivi sono

41 CARBONI GIOVANNI (BCF)

74 HAAS NATHAN (COF)

77 MATHIS MARCO (COF)

85 KEISSE ILJO (DQT)

93 CLARKE SIMON (EF1)

97 MORTON LACHLAN (EF1)

115 DOWSETT ALEX (IGD)

121 ARMÉE SANDER (LTS)

147 TORRES ALBERT (MOV)

196 MOSCA JACOPO (TFS)

216 VAN EMPEL ETIENNE (THR)

15 PELLAUD SIMON (ANS)

62 ČERNÝ JOSEF (CCC)

152 CAMPENAERTS VICTOR (NTT)

Ore 14.30

E’ finalmente partita la 19a tappa del Giro d’Italia 2020: dopo un lungo trasferimento in pullman, da Morbegno ad Abbiategrasso, i ciclisti sono partiti in direzione Asti. La partenza è stata data alle 14.30 da un piazzale allestito in fretta e furia dall’organizzazione.

Dure le parole di Mauro Vegni, direttore del Giro, nelle dichiarazioni rilasciate ai microfoni della Rai: “Qualcuno ne pagherà le conseguenze dopo che saremo arrivati a Milano“. Proprio Vegni sarà ospite del Processo alla Tappa in diretta da Asti, dopo la conclusione.

I km da percorrere rimasti sono 120. Considerando che sono partiti un’ora da Abbiategrasso dopo rispetto al passaggio previsto dalla cronotabella, l’arrivo ad Asti potrebbe essere dopo le 17.10 ed entro le 17.50 ma vedremo se, avendo così pochi chilometri da percorrere, i ciclisti andranno più veloci rispetto alle previsioni.

Aggiornamenti su ATnews e su Radio Valle Belbo, con i collegamenti in diretta dal traguardo con il nostro inviato, il nostro direttore Luciano Baracco.

Intanto in Piazza Alfieri, ad Asti, iniziano ad esserci alcuni appassionati, che si sono avvicinati alla zona traguardo. Ricordiamo che su tutto il percorso vige il divieto di assembramento.