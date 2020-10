Giro d’Italia, si delinea la nuova tappa che porterà i ciclisti ad Asti

Mentre i pullman dei corridori sono ancora in autostrada, l’organizzazione del Giro d’Italia sta organizzando la ripartenza della tappa, ad Abbiategrasso. La nuova partenza sarà intorno alle 14.30 dalla località lombarda. E’ stato trovato un piazzale adeguato per ospitare il gruppo di ciclisti e riprendere la corsa.

Da lì, i corridori dovranno percorrere ancora circa 120 km per arrivare ad Asti, passando per Rocchetta Tanaro, Castello d’Annone ed arrivare in città da corso Alessandria. Il traguardo è posto in piazza Alfieri, davanti al palazzo della Provincia. Ovviamente gli orari cambieranno rispetto a quanto previsto, perchè da Abbiategrasso partiranno un’ora dopo rispetto alla tabella di marcia. Il tutto dipenderà anche dalla velocità di percorrenza di questi 120 km da parte dei corridori, ma non arriveranno ad ogni modo prima delle 17.