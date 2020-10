Giro d’Italia, in attesa della ripartenza cosa succede sulle strade dell’ex percorso

“Il Giro d’Italia non passa ma il traffico in città è paralizzato.” si intitola così il pezzo dei nostri colleghi dei IlSaronno.it , testata associata Anso come ATnews.

In attesa di sapere come e quando i corridori arriveranno ad Asti, ecco come si è vissuto l’annullamento della tappa a Saronno. La ripercussione principale è stata sul traffico della città in provincia di Varese. “Niente passaggio del Giro d’Italia sulle strade della città già chiuse in previsione del transito della corsa paralizzando il traffico locale.” scrivono i colleghi. “La carovana ha dunque imboccato l’autostrada a Como e salterà in tronco il passaggio nella città degli Amaretti. La strade chiuse per permettere un transito sicuro della corsa sono già state riaperte, ma è stata un’intera (ed inutile) mattinata di passione per il traffico locale. Tornano a casa i primissimi appassionati che stavano già cominciando a disporsi sul tracciato.”

Nel frattempo, i motorhome delle squadre partecipanti al Giro stanno viaggiando verso Abbiategrasso, dove la partenza è attesa verso le 13.30, informazione ufficializzata da Rcs. Il cronoprogramma prevedeva il passaggio da Abbiategrasso tra le 13.27 e le 13.45, dunque ad Asti dovrebbe essere mantenuto l’orario di arrivo previsto in origine, fondamentale per garantire la diretta televisiva internazionale.