Più di una cinquantina di ambulanti si sono ritrovati questo pomeriggio nell’androne del Comune per protestare contro i rincari della tassa unica comunale, che ingloba sia l’occupazione del suolo pubblico che la tassa sui rifiuti.

“Gli aumenti sono diventati insostenibili: rispetto al periodo pre covid abbiamo avuto aumenti che oscillano tra il 25 e il 30% – spiega Davide Giancale, ambulante tra i promotori della protesta – chiediamo che venga istituita anche ad Asti, come già avviene a Torino, la tassa unica giornaliera: chi non va quel giorno al mercato non è tenuto a pagare l’imposta”.

Alle proteste dei commercianti non ha fatto seguito un intervento dell’Amministrazione, che ha affermato come fosse all’oscuro dell’iniziativa. Allertato, è intervenuto l’assessore al commercio Mario Bovino: “La nuova tariffa è stata approvata alla fine dello scorso anno la nuova: affronterò la questione a settembre – ha dichiarato l’assessore – nel caso riscontrassimo delle inesattezze useremo il meccanismo della compensazione”.