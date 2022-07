La minoranza si schiera al fianco degli ambulanti contro i rincari della tassa comunale: “Unica responsabilità è della Giunta Rasero I”

Anche l’opposizione era presente ieri pomeriggio alla protesta degli ambulanti di piazza Alfieri in merito ai rincari della tassa unica comunale. Dopo aver ascoltato le lamentele degli operatori del mercato, i consiglieri di Uniti si Può, Mauro Bosia e Vittoria Briccarello, insieme a quello di Ambiente Asti Mario Malandrone hanno presentato una interrogazione dove chiedono lumi all’Amministrazione in merito alla riorganizzazione delle tariffe che sta mettendo in difficoltà il settore.

“Capiamo che per Mario Bovino subentrare a Marcello Coppo non sia semplice – scrivono i consiglieri – perché si trova a tappare falle ogni giorno, ma noi chiediamo che vengano ascoltate le rivendicazioni dei commercianti. L’assessore si è detto pronto a farlo: bene. Le tariffe sono state proposte da una giunta e supportate da una sola parte del Consiglio, la maggioranza e la Giunta del Rasero Siamo dalla parte degli operatori e sosterremo le loro legittime rivendicazioni in un periodo di crisi e interrogheremo la Giunta sul perché di tale pressione sui commercianti, visto che in altre città si paga molto meno”.

Ecco l’interrogazione:

ambulanti