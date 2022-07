“Estate a Calamandrana”, sei serate di spettacoli teatrali nel borgo antico: si parte nel fine settimana

Da venerdì 29 luglio al 3 agosto appuntamento con “Estate a Calamandrana”, con sei serate di spettacoli teatrali nel borgo antico del paese astigiano.

Serate con momenti teatrali e musicali con spettacoli molto diversi tra loro: è la proposta del festival itinerante “Attraverso” e della neonata associazione “Le colline della cultura”.

Il borgo antico ai piedi del castello si anima con appuntamenti che prendono il via venerdì 29: con il festival “Attraverso”, Calamandrana alle 19,30 ospiterà Emiliano Poddi e chef Mendo in “La Cena in nome della rosa, a tavola con Umberto Eco” (cena e spettacolo ingresso 30 euro prenotazioni 3383510853).

Chef Mendo (Fabio Mendolocchio) e Emiliano Poddi presentano un omaggio a Umberto Eco. Mendo cucinerà in diretta, spiegando anche le caratteristiche di ogni piatto, un pasto completo (4 antipasti, un primo, formaggi e dolce), ispirato al romanzo di Umberto Eco “Il nome della rosa” e alle sue atmosfere medievali: al microfono invece ci sarà Emiliano Poddi.

Sabato 30 (ore 21) ci saranno le “Chiacchiere senza veli” con Vladimir Luxuria in dialogo con Paola Farinetti (5 euro, prevendite 338510853).

Vladimir Luxuria tornerà nell’Astigiano e dialogherà con Paola Farinetti.

Domenica 31, grazie alle “Colline della cultura”, alle 21,30 “Ashes to ashes” the rise and fall of Major Tom, Tributo a David Bowie a cura dei “Bowie Dreams”.

Musica e spettacolo (con proiezioni di momenti dei concerti di David Bowie), grazie al gruppo “Bowie Dreams”. Sette i musicisti in scena, una voce solista (il frontman Bob Lobrano) chitarre, basso tastiere e coristi, che percorreranno i 47 anni di carriera del Duca Bianco.

Il primo agosto (21,30) il Teatro Caverna propone “Per me era Beppe”, di e con Damiano Grasselli, un progetto inserito nelle iniziative per il centenario Fenogliano.

Il 2 agosto (21,30) “Intervista a Pier Paolo Pasolini” atto unico con Gianni Repetto su testi di Eugenio Barbieri. Questi tre spettacoli sono ad ingresso gratuito.

Si andrà alla riscoperta di Pasolini, grazie al lavoro di Gianni Repetto, che darà voce ai testi di Eugenio Barbieri, realizzati con una vasta ricerca del mondo di Pierpaolo Pasolini. In scena, i musicisti Niccolò Tambussa, Paolo Murchio e Giuseppe Repetto.

Infine mercoledì 3 agosto, ancora con “Attraverso festival” (dalle 21,30), Roberto Mercandini e Guido Catalano presentano “Cose che non avremmo sperato di potervi dire” (ingresso 15 euro prevendite 3383510853).

Ultimo appuntamento con Roberto Mercandini e Guido Catalano. Un reading spettacolo dal titolo “Cose che non avremmo sperato di potervi dire”. Mercandini è noto come scrittore e autore teatrale e attivo youtuber con 155 mila followers, mentre Catalano, poeta rock, è ospite fisso di Caterpillar, ha un blog su “Il Fatto Quotidiano” e cura la posta del cuore su “Linus”.