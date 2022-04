“La Passiùn di Gesü Crist” torna in presenza: a Castagnole Monferrato cresce l’attesa per l’evento (video)

Dopo due anni di celebrazione in streaming, Giovedì Santo 14 aprile alle ore 21 a Castagnole Monferrato, torna in presenza nella sua essenza di espressione popolare e canto piemontese di antica memoria, senza effetti speciali né costumi orientali, “La Passiùn di Gesü Crist”.

Diretta da Antonio Catalano e Patrizia Camatel ed ideata da Luciano Nattino, è un’azione teatrale con fiaccole, “suoni delle tenebre”, canti, nel centro storico del paese alla quale parteciperanno giovani, uomini, donne e bambini e artisti di strada.

La Passione di Castagnole Monferrato, dal sottotitolo “Pacem in Terris”, giunge quest’anno alla ventesima edizione.

Riviviamo nel video sotto la tappa dello scorso anno di Castagnole Monferrato, quando la rappresentazione era stato trasmessa online

L’iniziativa è realizzata da Casa degli alfieri – Archivio Teatralità Popolare con il Comune di Castagnole Monferrato, con il contributo della Regione Piemonte, della Fondazione CRAsti e della Fondazione CRT attraverso “Cuntè Munfrà “, con la collaborazione della rivista Astigiani.

info: 339 2532921 – info@archivioteatralita.it – www. archivioteatralita.it