L’attesa è finita: a Castagnole Monferrato “La Passiùn di Gesü Crist” torna in presenza (video)

Dopo due anni di celebrazione in streaming, Giovedì Santo 14 aprile alle ore 21 a Castagnole Monferrato, torna in presenza nella sua essenza di espressione popolare e canto piemontese di antica memoria, senza effetti speciali né costumi orientali, “La Passiùn di Gesü Crist”.

Diretta da Antonio Catalano e Patrizia Camatel ed ideata da Luciano Nattino, è un’azione teatrale con fiaccole, “suoni delle tenebre”, canti, nel centro storico del paese alla quale parteciperanno giovani, uomini, donne e bambini e artisti di strada.

La Passione di Castagnole Monferrato, dal sottotitolo “Pacem in Terris”, giunge quest’anno alla ventesima edizione.

Nel video sotto l’invito di Antonio Catalano ad assistere all’evento a Castagnole Monferrato.

L’iniziativa è realizzata da Casa degli alfieri – Archivio Teatralità Popolare con il Comune di Castagnole Monferrato, con il contributo della Regione Piemonte, della Fondazione CRAsti e della Fondazione CRT attraverso “Cuntè Munfrà “, con la collaborazione della rivista Astigiani.

info: 339 2532921 – info@archivioteatralita.it – www. archivioteatralita.it