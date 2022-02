Le Colline del Mare: alla scoperta di uno speciale patrimonio dell’Astigiano

Quanto è importante conoscere il territorio in cui viviamo?

E’ una domanda che ci siamo posti ormai oltre cinque anni fa e che è alla base dei progetti speciali che portiamo avanti con dedizione per “Comunicare la Bellezza”, consapevoli che se tutti noi prendiamo atto del patrimonio di bellezza che ha l’Astigiano diventeremo per primi veri promotori delle terre che accompagnano le nostre vite, la nostra quotidianità.

Continua dunque il nostro impegno per proporvi esperienze da provare, suggerendo gite a km zero o poco più perché siamo sicuri che senza andare lontano si possono vivere esperienze speciali.

Oggi vogliamo parlarvi del prezioso patrimonio fossile dell’Astigiano: quale cosa migliore che suggerirvi di partire da una visita al Museo Paleontologico di Asti, ospitato dai suggestivi locali sotterranei del complesso del Michelerio?

Le cose che vi proponiamo le abbiamo provate: chi conosce il progetto Giornarunner ormai sa che quello che suggeriamo come esperienze sul territorio sono testate perché il territorio noi, prima di descriverlo, lo viviamo, per trasmetterlo nella sua essenza esperienziale.

Al Museo Paleontologico potrete vivere un’esperienza coinvolgente per tutte le età, che vi proietterà al Pliocene: milioni di anni fa ma con prove concrete – i fossili – che si possono ancora trovare passeggiando tra le nostre colline. E allora, è un attimo dal momento in cui si osservano le fauci dello squalo o il perfetto scheletro della Balenottera di Vigliano a ritrovarsi con vestiti e scarpe comode a camminare tra i fossili tra le colline del mare.

Non ci credete? Visitate con noi virtualmente il museo e capirete!

clicca qui -> Nelle fauci dello squalo al Museo Paleontologico di Asti

clicca qui -> A tu per tu con la Balenottera di Valmontasca

clicca qui -> Lo sguardo del delfinide di Belangero

clicca qui -> L’Acquario preistorico: tra i colori del mare astigiano

Dopo aver osservato il patrimonio del Museo Paleontologico di Asti, non viene voglia di ritrovarsi nei luoghi in cui sono riaffiorati tutti i cetacei fossili del Pliocene?

Ma non solo. Scoprirete che, grazie alle iniziative degli Enti preposti, paesi della provincia di Asti lontani tra loro, come ad esempio Ferrere e Belveglio, tanto per citare i racconti di Giornarunner, raccontano storie comuni di Mare Padano. Non ci credete? Guardate un po’ qui -> Colline del Mare Padano

Dicevamo delle esperienze di visita a misura di famiglia: non pensiate che sono i bambini possano restare affascinati da tutto questo patrimonio storico. Basta essere ancora capaci di usare la fantasia!

E sapete chi ci può insegnare ad usare la fantasia? La nostra amica Linda, spesso protagonista delle pagine di ATNewsKids.Guardate un po’… -> Balene preistoriche e animali marini che insegnano l’inclusività