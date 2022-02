Balene preistoriche e animali marini che insegnano l’inclusività

Sapete chi è andato a fare visita al Museo Paleontologico di Asti nello scorso autunno? Linda, la nostra amica di San Damiano d’Asti, che ritroviamo di nuovo sulle pagine di ATnewsKids per un mondo più inclusivo in cui tutti possono farne parte, ognuno secondo le proprie abilità, competenze e bisogni.

Vi raccontiamo dell’esperienza di Linda per parlare di inclusività facendoci aiutare da esseri speciali, gli animali marini. Un tempo ad Asti e provincia c’era il mare. Reperti e fossili sono giunti fino a noi e sono in mostra al Museo Paleontologico, ospitato dal complesso del Michelerio, in corso Alfieri 381, ad Asti.

Anche Linda ha voluto conoscere qualcosa in più di questo pezzo di storia del nostro territorio. Come ci racconta sua mamma Viviana, Linda ha avuto la fortuna di incontrare “una guida che oltre a spiegarci molto bene le cose è stata molto attenta e comprensiva, un ottimo esempio di inclusività”.

Linda è stata entusiasta della visita a tal punto che il giorno dopo, per consolidare quanto aveva appreso ed esercitarsi, ha scritto al computer, con Symwriter, ciò che aveva fatto e visto. Symwriter è un programma informatico per scrivere testi attraverso simboli. In questo modo anche chi ha qualche difficoltà con l’uso delle lettere dell’alfabeto può comunque leggere e scrivere tranquillamente.

Animali marini e inclusività sono stati anche protagonisti di un’attività didattica ideata da Viviana e proposta alla scuola di Linda.

Gli animali che abitano il mare sono diversi: ci sono i pesci con le loro lische, i cetacei bisognosi di risalire ogni tanto per respirare, i molluschi tutti “molli” e i crostacei con corazze o pinze per difendersi. Sono molto diversi tra loro, ma ognuno deve far parte dell’ecosistema marino. Per conoscere tutti questi organismi Linda e i suoi compagni hanno realizzato e colorato dei cartelloni: tutti hanno dato il loro contributo, nessuno escluso.

Per saperne di più: ilmondodilinda.it