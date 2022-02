Incidente di caccia mortale a Baldissero d’Alba

Tragico incidente di caccia nella mattinata di oggi, sabato 12 febbraio, a Baldissero d’Alba.

Durante una battuta in bosco ai confini con Ceresole, attorno alle 8, un ragazzo classe 1989 di Carmagnola è stato colpito da un proiettile ed è morto, nonostante l’immediato intervento del personale del 118 avvisato dai compagni di caccia. Per il momento non sono ancora note le dinamiche dell’incidente, sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Bra. Sul posto anche i magistrati giunti da Asti.

