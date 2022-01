Iscrizioni aperte al corso base di apicoltura di Aspromiele: il programma delle lezioni

Anche nell’inverno 2022 Aspromiele (Associazione Produttori Miele Piemonte) attiva il corso di apicoltura di primo livello online.

Nel corso dei sette incontri si parlerà di come è organizzata la società delle api, di attrezzature apistiche, di come va gestita una colonia nel corso delle stagioni, delle patologie di cui può soffrire e per finire dei prodotti dell’alveare. Le lezioni saranno tenute dagli stessi tecnici apistici di Aspromiele, in grado di assicurare continuità di assistenza anche al termine e al di fuori del corso.

Gli incontri si svolgeranno in modalità online tra gennaio e marzo. Il corso prevede 7 incontri di natura teorica ed è a numero chiuso. Viene svolto in modalità online sulla piattaforma Google Meet (tramite semplice condivisione di un link), e prevede anche la possibilità di dialogare e fare domande.

Gli argomenti proposti consentiranno ai partecipanti di acquisire la terminologia tecnica, nonché le nozioni fondamentali per una gestione apistica al passo con le nuove problematiche e sfide che il settore si trova oggi ad affrontare, come la scelta dei materiali e delle attrezzature, la tecnica apistica nel corso delle diverse stagioni, il riconoscimento delle patologie e il loro contrasto, una panoramica dei prodotti dell’alveare, e molto altro. I docenti saranno i tecnici apistici di Aspromiele, in grado di assicurare continuità di assistenza anche al di fuori del corso.

Di seguito il programma:

1° lezione martedì 25 GENNAIO 2022 dalle 20:00 alle 22:30 Anatomia e fisiologia dell’ape

2° lezione martedì 1 FEBBRAIO 2022 dalle 20:00 alle 22:30 Materiali in apicoltura

3° lezione martedì 8 FEBBRAIO 2022 dalle 20:00 alle 22:30 Tecnica apistica

4° lezione martedì 15 FEBBRAIO 2022 dalle 20:00 alle 22:30 Tecnica apistica

5° lezione martedì 22 FEBBRAIO 2022 dalle 20:00 alle 22:30 Patologia apistica

6° lezione martedì 1 MARZO 2022 dalle 20:00 alle 22:30 Patologia apistica

7° lezione martedì 8 MARZO 2022 dalle 20:00 alle 22:30 I prodotti dell’alveare

Per informazioni e iscrizioni contattare il tecnico Aspromiele: Ulderica Grassone, 3357024802 oppure scrivere a: ulderica.grassone@aspromiele.it