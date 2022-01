I Vigili del Fuoco di Asti sono intervenuti oggi, domenica 16 gennaio, a Calamandrana.

In frazione Piozze si è sviluppato, per cause ancora in corso di accertamento, un incendio in un garage e locale caldaia in una palazzina abitata. Non ci sono stati feriti.

Sul posto sono intervenuti anche i Volontari dei vigili del fuoco di Canelli.