Domenica Open Day alla scuola alberghiera nelle sedi di Asti e Agliano

Open School alla scuola alberghiera di Agliano Terme ed Asti domenica 16 gennaio dalle 14.30 alle 16.

“Per tutti coloro che desiderano conoscere più da vicino i percorsi formativi di Cucina e Sala Bar, il nostro Open School sarà la migliore occasione per visitare i nostri laboratori, conoscere gli insegnanti e vedere i nostri ragazzi all’opera – ricordano dall’Istituto – una scelta scolastica che apre le porte al mondo del lavoro, come confermano le continue richieste da parte delle aziende del territorio, che hanno urgente necessità di poter disporre di personale professionale e qualificato. La Scuola Alberghiera è una garanzia sicura per un lavoro gratificante e remunerativo”