ATnews protagonista ad “Intrecci, arte e cultura in dialogo”, l’iniziativa di AssoAlbania

AssoAlbania Piemonte a lezione da ATNews: le nostre giornaliste Silvia Musso e Claudia Solaro sono infatti “salite in cattedra” nell’incontro del progetto “Intrecci, arte e cultura in dialogo” organizzato ad Asti dalla vivace associazione con sede in via Lamarmora 16, ad Asti.

Grande l’interesse e la curiosità del folto gruppo di “studenti” che stanno seguendo un elaborato corso, finanziato con un contributo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in collaborazione con la Regione Piemonte, rivolto a conoscere il mondo del giornalismo e del video making. La lezione che ha visto protagonista ATnews ha riguardato, ovviamente, il tema del giornalismo online e di come avviare e rendere sostenibile un progetto di giornale online. Dalla registrazione in Tribunale, alla scelta del dominio e della piattaforma più adatta, dalla raccolta pubblicitaria alle strategie per crescere: sono stati tanti gli elementi pratici forniti ai partecipanti grazie all’esperienza di Claudia Solaro, l’unica “superstite” del primissimo gruppo di lavoro che nel dicembre 2010 si incontrò per dare vita al progetto di ATnews, diventato, attraverso una strada tortuosa ma ricca di soddisfazioni, un punto di riferimento dell’informazione locale. Il lavoro del giornalista, tra obblighi di velocità e bisogno di lentezza, senza mai dimenticarsi i principi deontologici e l’umanità che deve esserci dietro a questo lavoro e l’importanza di andare sul campo, sono alcuni degli spunti che ha proposto Silvia Musso, da cinque anni presenza importante nella nostra redazione.

“Iniziative come questa proposta da AssoAlbania sono lodevoli per combattere il problema dell’improvvisazione. Ogni giorno, purtroppo, notiamo che il mondo della comunicazione, sia locale sia nazionale, pur svolgendo un ruolo fondamentale per la società, è considerato dai più come una materia di cui tutti si possono occupare, a discapito della qualità di un intero settore dove anche chi fa della precisione e della preparazione il principio per il proprio lavoro quotidiano ne paga le conseguenze” commenta Solaro.

AssoAlbania Piemonte è un’interessante realtà associativa del panorama astigiano. Nata nel 2013 la sua finalità principale è la diffusione della cultura albanese. Ma non si limita a questo e nel tempo è diventata un vero e proprio centro culturale aperto a tutti i cittadini. La sede attuale, intitolata a Margarita Xhepa, grande artista albanese, è stata fondata nel 2019 e offre molti spazi e aule per l’organizzazione di corsi e incontri.

Molta attenzione è data all’educazione dei bambini che al sabato mattina hanno la possibilità di seguire una scuola di lingua albanese. Anche i giovani qui possono trovare un centro di aggregazione. “Tutto è nato dalla volontà di fare incontrare i nostri figli e dare loro occasioni di condivisione – ripercorre il presidente Bjeshkza Marjan – Quelli che erano bambini all’inizio di questo percorso ora sono ragazzi e ragazze che stanno continuando sulla strada intrapresa e vogliono essere loro stessi protagonisti proponendo delle attività. Di recente è stato infatti creato il gruppo AssoAlbania Junior e siamo molto contenti di questo”.

Importante iniziativa portata avati dalle donne della comunità è infine, “Tea Room: la donna albanese in arte e cultura”. Ad ogni incontro settimanale si approfondisce un aspetto della figura femminile. Un centro a 360 gradi quindi che lo rende unico nel suo genere perché interamente sostenuto dal lavoro e dall’impegno dei suoi volontari, come sottolinea il segretario e referente progetti, Artan Sadikaj.

Di seguito i corsi proposti: lunedì – Corso di teatro e Corso di inglese; martedì – Corso di violino e Corso di balli tradizionali albanesi; mercoledì – Corso di canto tradizionale; giovedì – Corso di ballo tradizionale; venerdì – Corso di linguaggio dei segni, Corso di strumenti popolari e Corso di disegno; sabato – Scuola di lingua e cultura albanese, Corso di videomaking e avvicinamento al giornalismo e Tea Room: la donna albanese in arte e cultura.

Per info e contatti: assoalbaniapiemonte@libero.it