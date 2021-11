Cosa fare nel fine settimana… girovagando tra mercatini di Natale e non solo

Cosa fare questo fine settimana? L’atmosfera ad Asti si fa natalizia, con il via ufficiale del Magico Paese di Natale nelle Terre Unesco e l’apertura dei mercatini di Natale che, per la prima volta nella loro storia, per la quindicesima edizione della kermesse lasciano Govone e sbarcano in città.

Una città in cui sabato 13 novembre inizierà quindi l’attesa del Natale con tanto di inaugurazione non solo dei mercatini, ma anche della pista di pattinaggio su ghiaccio e l’accensione dell’albero di Natale in piazza San Secondo. Per tutte le informazioni clicca QUI e seguite ATnews attentamente nei prossimi giorni, vi terremo aggiornati con tutto quello che c’è da sapere sul grande evento natalizio!

A Vigliano d’Asti sarà invece un week end tra fritto misto alla piemontese e camminata di San Martino. Per tutte le info clicca QUI.

Domenica pomeriggio prende il via a Montemagno la rassegna culturale “Coltivare il sapere” con incontri che hanno come obiettivo quello di “fornire cibo per la mente” nel corso della divulgazione della cultura. Tutte le info si trovano -> QUI.

Purtroppo le condizioni meteo per il fine settimana non sono delle migliori per cui potrebbe non venirvi voglia di scegliere alternative all’insegna dell’outdoor. Ma se invece non c’è niente che vi può fermare, sapete che per suggerirvi gite a km zero o poco più arriva la nostra Giornarunner . Questa settimana la nostra giornalista-runner vi lancia una sfida: provare un percorso anche se la giornata non è delle migliori, ma vedrete che ne varrà la pena. Di cosa stiamo parlando? Guardate un po’ cliccando -> QUI.