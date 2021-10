Doppio appuntamento nel prossimo week end a Vigliano d’Asti con la Bagna Cauda e la camminata

Gratificata e stimolata dall’ottima affluenza di pubblico alla festa Patronale di agosto, la Pro loco di Vigliano d’Asti propone ora un doppio appuntamento gastronomico nel week end 23 e 24 ottobre prossimi.

La Bagna Cauda, la regina delle tavole autunnali del Piemonte, sarà la protagonista della serata di sabato 23 ottobre e del pranzo di domenica 24, nel salone riscaldato del Centro sportivo G.B. Conti, in Via Boglietto a Vigliano d’Asti.

Più che un semplice piatto, la bagna cauda è un vero e proprio rito di degustazione conviviale, un momento da condividere con parenti, amici e commensali. Questo piatto succulento tipico del nostro territorio, che era stato molto apprezzato nell’edizione 2019, dopo la pausa forzata dello scorso anno, viene riproposto nella versione classica con aglio e anche nella versione “light” senza aglio per i palati più delicati, il tutto accompagnato da un ricco assortimento di verdure cotte e crude da tuffare nel gustoso intingolo. Oltre alla bagna cauda il menù prevede anche i tortellini in brodo, il bollito, il bunet e il caffè .

I posti sono limitati, saranno rispettate tutte le norme Covid vigenti, è richiesto il Green pass. Prenotazione obbligatoria entro il 20 ottobre al 347 9170158.

Domenica 24 ottobre alle ore 9 si parte dal Centro sportivo G.B. Conti per una bella camminata tra le nostre colline del mare, percorso di circa 8 km, con breve sosta al Geosito di Valmontasca. Anche per la camminata è richiesto il green pass ed è obbligatorio prenotare entro il 23 ottobre al 347 9170158.