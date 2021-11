Progetto CulturaSI a Montemagno

Il Comune di Montemagno e l’associazione MAC Monferrato Arte e Cultura con il programma invernale del progetto “CulturaSI” presentano alle ore 15,30, in occasione della prima conferenza del 14 novembre, il programma che si svolgerà presso il “Cantinone” in Montemagno. Il titolo degli incontri “Coltivare il sapere” hanno come obiettivo quello di “fornire cibo per la mente” nel corso della divulgazione della cultura. Ci sarà cibo anche per il corpo con un rinfresco al termine di ogni incontro.

L’ingresso sarà libero, ovviamente nel rispetto delle norme anti COVIC19.

La novità è che agli studenti delle scuole superiori, che presenzieranno, potranno avere un attestato di partecipazione da spendere per i crediti formativi.

Il primo incontro, 14 novembre dalle 15,30 alle 17,00, tratterà la continua necessità da parte dell’uomo di lasciare memoria di sè. Il relatore Dott. Pierluigi Piano spiega che le relazioni umane hanno portato l’uomo a sentire la necessità di “mettere un pò di nero su bianco” con l’intento di lasciare una traccia. A partire dai petroglifi dell’arco alpino passando, dagli ideogrammi cuneiformi della Mesopotamia, agli ideogrammi geroglifici dell’Egitto, si arriva agli scribi, che hanno saputo tramandare molti testi. Attraverso i supporti scrittori e gli strumenti di lavoro si cercherà di aprire uno scorcio sulla vita dei nostri antenati e ampliare la conoscenza che abbiamo del nostro passato.